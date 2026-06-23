На объектах туризма и гостеприимства летом будут работать около 1 тыс. студентов Подмосковья

Более 1 тыс. студентов Подмосковья приступили к работе на объектах сферы гостеприимства, туризма и сервиса. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В этом летнем трудовом сезоне студенческих сервисных отрядов участвуют представители более 20 вузов и колледжей региона. Для некоторых из них работа в составе сервисных отрядов напрямую связана с получаемой специальностью.

Студенты будут работать более чем на 10 объектах — в гостиницах и оздоровительных лагерях, на предприятия общественного питания и туристических проектах.

На ряде сервисных объектов к работе приступили подростки от 16 лет, которые вошли в состав трудовых отрядов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей региона стали лучшими в рейтинге трудоустройства.