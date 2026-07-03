На региональных дорогах Подмосковья восстановили разметку переходов

Специалисты Мосавтодора в рамках работы по летнему содержанию региональных дорог восстановили разметку пешеходных переходов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего с начала работ по летнему содержанию специалисты Мосавтодора обновили разметку более 1,5 тыс. пешеходных переходов и более 4,5 тыс. км линейной разметки на региональных дорогах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работы провели в Егорьевском РУАД № 5. В частности, на дорогах в Воскресенске, Егорьевске, Коломне, Шатуре и Орехово-Зуевском округе обновили более 1 тыс. км. Самое большое количество пешеходных переходов восстановили на дорогах Домодедовского РУАД № 4. Работы прошли в Домодедове, Ленинском, Подольске, Серпухове, Ступине и Чехове.

Напомним, что в регионе проходит третий цикл летнего содержания, к которому приступили в конце июня. Дорожники также проводят мойку, уборку смета и мусора, окос травы, ремонтируют дефекты покрытия и элементы инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.