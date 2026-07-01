Новый животноводческий комплекс на 14 тыс. тонн молока в год ввели в Домодедово

Новый животноводческий комплекс мощностью 14 тыс. тонн молока в год ввели в Домодедово. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализовало АО Племзавод «Повадино» недалеко от деревни Повадино. В запуск предприятия было инвестировано около ₽900 млн. Площадь фермы составляет порядка 30 тыс. кв. м.

Ферма рассчитана на 1,2 тыс. голов дойного стада. Она включает в себя два коровника на 640 и 560 голов, родильное отделение, склады кормов и другие объекты. Особенность предприятия в том, что здесь действует биореакторная установка по переработке навоза в подстилку для животных.

«Сегодня в регионе сформированы крупные перерабатывающие мощности — более 3 млн тонн молока в год. Поэтому наша ключевая задача — наращивать собственную сырьевую базу», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что компания «Логика молока» продолжит развивать производство в регионе.