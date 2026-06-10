Объявлен конкурс на капитальный ремонт лицея в деревне Головково в Наро-Фоминском городском округе

В Подмосковье стартовал отбор подрядчика для масштабного обновления образовательного учреждения: объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт лицея им. Героя России Веры Волошиной в деревне Головково Наро‐Фоминского городского округа. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Особенность закупки — комплексный подход: победителю предстоит не только провести капитальный ремонт и поставить необходимое оборудование, но и выполнить инженерные изыскания, а также подготовить проектную документацию.

Лицей, где помимо школьных классов будут размещены 3 группы дошкольного образования, занимает площадь 4917,2 кв. м. Масштаб предстоящих преобразований призван создать современную, функциональную и комфортную среду для обучения и воспитания детей разных возрастов.

Финансирование работ предусмотрено за счет средств бюджета Московской области в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить все мероприятия планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту МКД в 2026–2028 годах.