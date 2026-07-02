Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта детсада при школе № 2 в Истре
В Истре в 2027 году завершится капремонт детского сада при школе № 2
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Истре в 2027 году завершится капитальный ремонт детского сада при школе № 2. На площадке стартовали общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Учреждение площадью более 3 тыс. кв. м расположено на Пролетарской улице. Его ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств.
На объекте завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным. Здесь ведется устройство инженерных сетей, монтаж слаботочных сетей. Степень строительной готовности составляет 10,6%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2028 году в микрорайоне Шепчинки Подольска откроется новая школа.