Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли порядка 2 тыс. жителей

Обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья прошли почти 2 тыс. человек, в том числе 285 — с начала 2026 года, они работают для социальных работников и родственников пациентов, нуждающихся в паллиативном медицинском уходе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В таких школах рассказывают о конкретных навыках ухода за тяжелобольными пациентами — от гигиены до распознавания опасных симптомов. Это помогает облегчить их состояние и создать более безопасную окружающую среду», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе насчитывается 42 таких учреждения, первое открылось в 2024 году. В рамках обучения в них специалисты рассказывают об уходе за паллиативными пациентами, создании комфортных условий в домашней обстановке и не только. Найти подробности об этом можно на портале паллиативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.