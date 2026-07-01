Около 100 человек приняли участие в форуме «серебряных» волонтеров в Орехово-Зуеве

Второй форум «серебряных» добровольцев регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Собственным примером они показывают молодым людям, что совершать добрые поступки и быть полезным обществу можно в любом возрасте. Они участвуют в экологических акциях, поддерживают культурные и спортивные мероприятия, а сейчас, конечно, вносят колоссальный вклад в помощь фронту. Мы проводим этот форум уже во второй раз, и я уверена, что он станет нашей доброй ежегодной традицией», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В форуме приняли участие около 100 человек. Участники посетили пункт плетения маскировочных сетей, прослушали лекцию о возможностях и перспективах регионального движения «Волонтеры Подмосковья», обсудили профилактику эмоционального выгорания. В завершение форума «серебряные» волонтеры обсудили планы на предстоящий период и обменялись лучшими практиками.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, нужно обратиться в волонтерский штаб своего округа. Подробная информация представлена на этом сайте.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.