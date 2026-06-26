Около 100 тренингов по профилактике выгорания провели для педиатров Московской области

В Подмосковье для педиатров провели 104 психологических тренинга по профилактике профессионального выгорания. Их посетили около 1 тыс. специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Главная цель таких тренингов — помочь медицинским работникам справиться с эмоциональным напряжением, снизить уровень тревожности и восстановить внутренние ресурсы», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Тренинги проводят специалисты НИКИ детства. Это очные встречи, в рамках которых врачи учатся справляться с эмоциональным напряжением, снижать уровень тревожности и восстанавливать внутренние ресурсы. Кроме того, медики могут проконсультироваться с психологом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.