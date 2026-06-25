Около 45 тыс. подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье с начала 2026 года
В Подмосковье на употребление наркотиков проверили почти 45 тыс. подростков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Около 45 тыс. подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такая мера позволяет оценить ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодого населения региона, а также своевременно и на ранней стадии выявлять такие случаи», — отметил главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
Тестирование проводится в образовательных учреждениях среди школьников и студентов на добровольной основе. В работе используются специальные экспресс-анализаторы. Результаты являются конфиденциальными и не разглашаются.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.