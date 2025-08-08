Около 46 тыс. человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2025 года донорами стали 46 тыс. жителей, в том числе 9,8 тыс. человек сдали кровь впервые. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«В Московской области за семь месяцев 2025 года заготовили почти 48,9 тыс. литров донорской крови и ее компонентов», - отметили в ведомстве.
За указанный период 713 жителей записались в доноры костного мозга, а 379 человек стали Почетными донорами России. Центр крови области организовал 191 выездную акцию в 37 округах.
