Около 60 дорожных объектов возведут в Подмосковье под надзором Главгосстройнадзора

В Подмосковье возводят около 60 новых дорожных объектов, контроль за работами осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число объектов появится в Ленинском округе, Красногорске, Люберцах и Химках. В 2025 году в регионе достроят 53 из них. Так, например, в Красногорске откроется путепровод в Аникеевке, он станет частью транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км. Помимо этого, завершат работы по обустройству сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». Остальные объекты завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.