Парк у пруда Лилия в Лыткарино набрал 3 тыс. голосов на всероссийском голосовании за объекты благоустройства
В Лыткарино в следующем году благоустроят пешеходную зону
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о территориях в Лыткарино, ставших лидерами по итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства.
Благоустройство территории-победителя стартует в 2027 году.
В рамках голосования в Подмосковье был представлен 281 объект в 56 округах. В общей сложности в этом году свои голоса за территории отдали около 750 тыс. жителей региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания Центра содержания территорий.