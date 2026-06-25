Парк у пруда Лилия в Лыткарино набрал 3 тыс. голосов на всероссийском голосовании за объекты благоустройства

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о территориях в Лыткарино, ставших лидерами по итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Благоустройство территории-победителя стартует в 2027 году.

В рамках голосования в Подмосковье был представлен 281 объект в 56 округах. В общей сложности в этом году свои голоса за территории отдали около 750 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания Центра содержания территорий.