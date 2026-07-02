Пассажиры электричек в Подмосковье смогут бесплатно перевезти велосипеды на фестиваль в выходные

В столице и Подмосковье 4 и 5 июля в электропоездах можно будет бесплатно провезти велосипеды на ночной велофестиваль. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная ППК» и АО «МТ ППК».

Так, бесплатный провоз велосипедов будет доступен с 16:00 4 июля до 06:00 5 июля на Павелецком, Курском, Казанском, Ярославском, Савеловском, Рижском, Белорусском, Горьковском и Киевском направлениях. Для этого нужно будет оформить в кассе бесплатный билет.

На Ленинградском направлении бесплатно провезти велосипед можно будет с 11:00 4 июля до 06:00 5 июля. Для этого нужно будет оформить нулевую квитанцию.

В границах МЦД бесплатно велосипеды можно провозить всегда. На других направлениях — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте Подмосковья.