Первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия стартовало в Люберцах

Первенство России по практической стрельбе в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический» стартовало в Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф».

Соревнования организованы Федерацией практической стрельбы России при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Федерации практической стрельбы Подмосковья.

В турнире принимают участие более 500 человек более чем из 30 регионов России. Это юноши и девушки в возрасте от 11 до 20 лет. Подмосковье представляют свыше 50 спортсменов.

Первенство стало одним из самых масштабных молодежных соревнований по практической стрельбе в стране. Турнир продлится до 28 июня.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.