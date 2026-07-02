Первую партию отечественных детекторов БПЛА направило в зону СВО Министерство энергетики Подмосковья
Минэнерго Подмосковья передало в зону СВО отечественные детекторы БПЛА
Фото: [Министерство энергетики Московской области]
Министерство энергетики Московской области направило в зону проведения специальной военной операции первую партию отечественных детекторов БПЛА «Тень».
Устройства предупреждают о приближении дронов. Военнослужащие уже подтвердили эффективность приборов.
«Нам была важна обратная связь от наших ребят. Ценно, что вместе с отзывами о работе приборов и запросом на новую партию, бойцы передали слова благодарности разработчикам. Сегодня очень важно, чтобы хорошие инженерные решения как можно быстрее доходили до тех, кому они действительно нужны», – отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО и их семьи.