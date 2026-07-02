Первую партию отечественных детекторов БПЛА направило в зону СВО Министерство энергетики Подмосковья

«Нам была важна обратная связь от наших ребят. Ценно, что вместе с отзывами о работе приборов и запросом на новую партию, бойцы передали слова благодарности разработчикам. Сегодня очень важно, чтобы хорошие инженерные решения как можно быстрее доходили до тех, кому они действительно нужны», – отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.