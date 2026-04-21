Пять педагогов стали финалистами конкурса «Воспитатель года Подмосковья»
В Подмосковье определили финалистов конкурса «Воспитатель года»
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Подмосковье определили финалистов конкурса «Воспитатель года — 2026». Так, в финал вышли пять педагогов, сообщает Министерство образования Московской области.
В числе финалистов — Александра Лобачева из Дмитрова, Дарья Смотрова из Щелково, Ольга Иванова из Подольска, Елена Спиридонова из Химок, Виктория Юканова из Ленинского округа.
В рамках конкурсного задания педагогам нужно было продемонстрировать умение вести конструктивный диалог с коллегами, родителями детей, представителями общественности. Также участники рассказали о своем опыте и представили свои инновационные разработки.
