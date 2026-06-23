Площади ягодных насаждений в Подмосковье с 2023 по 2026 годы выросли с 412 до 553 га

В Подмосковье за последние несколько лет увеличились площади ягодных насаждений. О развитии отрасли рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с 2023 по 2026 годы площади ягодных насаждений увеличились с 412 до 553 га, а плодоносящих насаждений — с 294 до 420 га. В этом году планируется собрать около 2 тыс. тонн ягод. Примерно половину урожая составит клубника.

Производством ягод в области занимаются более 20 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Аграрии уже приступили к сбору урожая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Электростали запустят вторую очередь тепличного комплекса.