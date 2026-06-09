Почти 100 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю провели 98 земельно-имущественных аукционов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в первую неделю лета провели 98 земельно-имущественных аукционов. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.
В общей сложности в торгах приняли участие 224 претендента. Среднее количество участников составило 3,7 человека на лот.
Одним из наиболее популярных лотов стал земельный участок на продаже в Серпухове. За него боролись 12 участников.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования искусственного интеллекта в управлении.