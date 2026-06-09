Почти 100 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье в первую неделю лета провели 98 земельно-имущественных аукционов. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности в торгах приняли участие 224 претендента. Среднее количество участников составило 3,7 человека на лот.

Одним из наиболее популярных лотов стал земельный участок на продаже в Серпухове. За него боролись 12 участников.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования искусственного интеллекта в управлении.