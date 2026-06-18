Почти 30 региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Волоколамске

В Волоколамске в рамках текущего ремонтного сезона проведут работы на 28 участках региональной и муниципальной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют две дороги. Это участок дороги Лотошино — Суворово — Клин от остановки «Носово» до границы с Клином протяженностью более 16,7 км, а также участок дороги от села Болычево до границы с Можайском протяженностью 9,5 км.

На муниципальной сети отремонтируют 20 участков протяженностью 10,7 км. Также проведут капремонт на шести участках протяженностью 3,3 км. Работы уже провели на 10 объектах — в деревнях Нелидово, Гряды, Михайловское, Муромцево, Афанасово, Курьяново, Власьево и Трулиси, а также в окружном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.