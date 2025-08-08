Почти 50 новых рентген-аппаратов установили в больницах Подмосковья с начала года

В больницах Подмосковья с начала текущего года ввели в работу 49 новых рентген-аппаратов. О ходе оснащения медучреждений новой техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В пятницу новое оборудование начало работать в поликлинике Щелковской больницы в Загорянском. На его закупку было направлено около 21 млн руб. Аппарат стал вторым в учреждении с января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику, открывшуюся в Ленинском округе. Она будет обслуживать 74 тыс. жителей.