Подмосковье и банк ВТБ будут развивать совместные проекты в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Соответствующее соглашение подписали зампред регионального правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, заместитель руководителя департамента розничных продаж, вице-президент ВТБ Илья Ермаков и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

В рамках соглашения стороны планируют реализовывать совместные проекты, оказывать поддержку спортивным и культурным мероприятиям, проводить благотворительные инициативы.

В планах — создание совместных рабочих и экспертных групп, организация конференций и тематических семинаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.