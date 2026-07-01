Подмосковье и банк ВТБ будут развивать совместные проекты в сфере здравоохранения
Минздрав Подмосковья и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Подмосковье и банк ВТБ будут развивать совместные проекты в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Соответствующее соглашение подписали зампред регионального правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, заместитель руководителя департамента розничных продаж, вице-президент ВТБ Илья Ермаков и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
В рамках соглашения стороны планируют реализовывать совместные проекты, оказывать поддержку спортивным и культурным мероприятиям, проводить благотворительные инициативы.
В планах — создание совместных рабочих и экспертных групп, организация конференций и тематических семинаров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.