Андрей Воробьев: Подмосковье и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры

В рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития промышленной инфраструктуры.

«Нам важно, чтобы бизнесу было комфортно у нас в Подмосковье. Причем, это касается как крупных игроков, которые выбирают для локализации наши промышленные площадки – особые экономические зоны, индустриальные парки, так и МСП. Сегодня у нас почти 500 тыс. малых и средних предприятий. Мы стараемся развивать удобную и доступную инфраструктуру, предлагаем выгодные условия, которые помогают предприятиям быстрее запускать и масштабировать свои проекты», - отметил губернатор.

Он сообщил, что в рамках соглашения планируется укреплять сотрудничество, создавать новые рабочие места, развивать промышленные объекты.

«В перспективе в особой экономической зоне «Максимиха» в Домодедово малый и средний бизнес сможет разместить современные производства, склады и офисы, выбрав помещение под свои потребности. Спасибо за очередной этап нашего партнерства, мы им дорожим», - сказал глава региона.

Статус резидента ОЭЗ позволяет сократить затраты на реализацию проекта до 30% за счет налоговых и таможенных преференций. Также для резидентов действует процедура свободной таможенной зоны, предусматривающей освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.

«Соглашение позволит нам эффективнее решать практические задачи, работая в одной логике с регионом. Сегодня компании и инвесторы все чаще ищут не просто доступные индустриальные площадки, а понятные, стабильные условия, готовую инженерную инфраструктуру и сопровождение на всех этапах – от выбора локации до запуска производства. И в этом направлении мы с правительством Московской области работаем», - сказал Костин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа-банком».