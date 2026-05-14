Подмосковье производит почти 20% всего российского сыра: за 5 лет объемы выпуска выросли более чем в 1,5 раза

Московская область 5-й год подряд удерживает первенство в сфере сыроделия в России. Впечатляющие темпы роста отрасли подтверждают цифры: за последние 5 лет (с 2021 года) объемы производства сыра в регионе увеличились на 156%, т. е. более чем в 1,5 раза. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе работают свыше 100 производителей — от крупных предприятий до небольших фермерских хозяйств. По итогам 2025 года предприятия Подмосковья выпустили 167,6 тыс. тонн сыра — это почти 5-я часть всего объема, произведенного в стране. Позитивная динамика сохраняется и в текущем периоде: только за I квартал 2026 года местные производители изготовили 40,5 тыс. тонн продукции.

Ключевой драйвер роста — масштабные инфраструктурные проекты, нацеленные на углубление переработки и импортозамещение. Один из ярких примеров — агропарк кластерного типа «Сырная долина» в Дмитровском округе. Комплекс рассчитан на выпуск более 18 тыс. тонн сыра и свыше 14 тыс. тонн сухой сыворотки ежегодно. Особое внимание при его создании уделяется внедрению автоматизированных решений, которые повышают эффективность производственных процессов.

Продукция местных производителей широко представлена в федеральных торговых сетях и фирменной рознице. Кроме того, она успешно экспортируется: по итогам 2025 года Московская область заняла 1-е место в России по поставкам за рубеж отдельных категорий товаров, включая сыры. Это подтверждает не только высокое качество подмосковной продукции, но и ее конкурентоспособность на международном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.