Губернатор Подмосковья открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут открыли в Лобне центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков.

Открытие нового центра компании АО «Упаковочные системы» позволит полностью локализовать в Подмосковье производство пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Наша задача — чтобы предприятия работали, были конкурентны. Благодаря инженерам, тем, кто здесь присутствует, мы смогли адаптировать их под устойчивый рост, функционирование, выпуск качественной продукции», — сказал губернатор.

Компания работает в Подмосковье около 15 лет. В 2022 году она перешла под управление российского менеджмента. Оперативно были локализованы поставки сырья отечественного производства.

Как отметила Лут, в прошлом году началась реализация нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», одним из направлений которого является повышение уровня технологичности с точки зрения обеспеченности техникой и оборудованием АПК.

«Здесь у нас ведется совместная работа с Министерством промышленности и торговли РФ. Создана рабочая группа по реинжинирингу. И здесь я хотела бы отметить „Упаковочные системы“ — это, наверное, одна из первых компаний, которая вошла в эту рабочую группу», — сказала министр.

Сейчас на отечественных предприятиях работают почти 500 автоматизированных линий, созданных АО «Упаковочные системы». Также в ассортименте около 15 тыс. наименований запчастей к ним. В настоящее время продолжается работа по локализации комплектующих.

В новом центре по сборке технологического оборудования смогут производить до 25 модулей в год. Компания уже получила первые заказы. Потребителями являются крупные молочные предприятия.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/2

«Первые модули уже собраны. Сейчас мы загружены заказами примерно до осени. В планах — масштабировать производство. Задача — работать над повышением номенклатуры того, что мы выпускаем — заниматься не только сборкой модулей, но и идти в компонентную историю», — рассказал гендиректор компании Александр Криволапов.

В 2027-м планируется увеличить мощности до 6 млрд упаковок в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить рынок отечественной упаковкой.

«В 2025 году у нас стартовал крупный инвестпроект по расширению производственной мощности. Ключевым этапом является установка второй линии ламинирования. (…) Тем самым мы будем способны полностью заместить импорт упаковки в России. Это является ключевой задачей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны», — сообщил директор фабрики АО «Упаковочные системы» Дмитрий Блинов.

