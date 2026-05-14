Подмосковье утоляет жажду: 144 млн литров безалкогольных напитков за квартал и лидерство в отрасли

Московская область уверенно удерживает первенство в производстве безалкогольных напитков как в масштабах Центрального федерального округа, так и по всей России. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за I квартал 2026 года местные предприятия выпустили около 144 млн литров разнообразной продукции.

Ассортимент впечатляет своим многообразием: на прилавки поступают освежающие морсы, сокосодержащие напитки, минеральная вода, напитки на растительном сырье, ароматизированные варианты и продукция специального назначения. Высокое качество и свежесть — неизменные атрибуты подмосковной продукции, благодаря которым она пользуется стабильным спросом у потребителей.

Впечатляющие результаты подтверждают лидирующие позиции региона: более 41% всего производства безалкогольных напитков в ЦФО приходится на Подмосковье, доля области в общероссийском объеме выпуска такой продукции достигла 14%. Московская область заняла 1-е место в стране и ЦФО по производству безалкогольных напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.