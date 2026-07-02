Подмосковная сборная одержала победу на первенстве России по паралимпийскому бадминтону

Подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на первенстве России по бадминтону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которое прошло с 22 по 25 июня в Раменском. Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда получила семь золотых и две серебряные медали. Обладателями наград высшей пробы оказались Полина Алякина, Юлия Живова, Анна Загуляева, Софья Кислова, Дмитрий Ткачук, Юлия Данилова и Гордей Василенко.

На втором общекомандном месте оказалась команда Чувашской Республики, на третьем — Ульяновской области. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из девяти субъектов Российской Федерации, их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.