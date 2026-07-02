Подмосковные яхтсмены стали призерами на всероссийской «Поволжской регате» в Тольятти

Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Поволжская регата», которые прошли с 25 июня по 1 июля в Тольятти (Самарская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Вячеслав Удалов (областной Центр олимпийских видов спорта) стал бронзовым призером в классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Кроме того, команда Московской области в составе Елизаветы Поповой и Михаила Карелина (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевала медаль в классе «470-смешанный».

Соревнования провели в акватории Куйбышевского водохранилища на базе яхт-клуба «Остров сокровищ», их организовали в рамках государственной программы «Спорт России». Они стали отборочным этапом для участия в Спартакиаде народов России. Финал по парусному спорту пройдет в Тольятти с 7 по 14 августа 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.