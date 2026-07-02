Подмосковные каноисты и байдарочники завоевали пять наград на Кубке и чемпионате России в Москве

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России и чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли с 23 июня по 1 июля в Москве, – две золотые и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алексей Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта) в составе экипажа с Матвеем Арсеновым, Александром Боцем и Дмитрием Шаровым одержал победу на дистанции 500 м в каноэ-четверке на чемпионата России. Кроме того, на этой же дистанции Коровашков в паре с Матвеем Арсеновым завоевал золотую медаль Кубка России.

Иван Дмитриев (областной Центр олимпийских видов спорта) дважды стал бронзовым призером - в каноэ-одиночке на дистанции 5 тыс. м и на марафонской дистанции в одиночке. Еще одну медаль получил Александр Розов (областной Центр олимпийских видов спорта), он стал призером Кубка России в байдарке-одиночке на дистанции 200 м.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

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