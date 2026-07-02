Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 наград на первенстве России среди юниоров

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет — три золотые, пять серебряных и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алена Бутенко (Клин) одержала победу в дисциплине «метание молота» среди юниорок, Алиса Махмутова (Воскресенск) — в толкании ядра. Илья Дуров (Подольск) также оказался лучшим в беге с барьерами на дистанции 110 метров.

В командном зачете региональная сборная оказалась на третьем месте. Первое и второе заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли в Казани в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.