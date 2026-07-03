Подмосковные шахматисты завоевали три медали на чемпионате Центральной и Северной Азии

Подмосковные спортсмены завоевали три медали — две золотые и одну серебряную — на первом чемпионате Центральной и Северной Азии среди юниоров, который стартовал 1 июля на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Святослав Лисенков из Подольска одержал победу в категории юношей до 16 лет, Илиана Масаева — среди девочек до 12 лет. Кроме того, Александра Морозова из Егорьевска выступила в старшей категории до 18 лет и стала серебряным призером.

Участниками соревнований стали более 500 юных шахматистов в возрасте от 8 до 20 лет из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана и Таджикистана. Чемпионат продлится до 9 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.