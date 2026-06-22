Подмосковные школьники отправились в центр «Орленок» на патриотическую смену

Подмосковные школьники отправились во Всероссийский детский центр «Орленок» на патриотическую смену. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, 10 ребят из Подмосковья отправились в лагерь «Дозорный» на смену «В едином строю на службе Отечеству». Она рассчитана на участников в возрасте 11–16 лет и продлится до 13 июля.

В рамках программы дети изучат историю своей страны, узнают о подвигах героев прошлого, пройдут военно-патриотическую подготовку, научатся работать в команде.

В общей сложности в 2026 году в центре «Орленок» отдохнут 250 детей из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте проекта «Киберурок» в школах региона с 1 сентября.