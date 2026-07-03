Подмосковный спортсмен одержал победу в финале Спартакиады учащихся по легкой атлетике
Спортсмен Подмосковья победил в финале Спартакиады учащихся по легкой атлетике
Фото: [ЦСП ОВС]
Подмосковный спортсмен Александр Жуков (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) завоевал золотую медаль в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по легкой атлетике, который прошел с 1 по 3 июля в Краснодаре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Он оказался лучшим в метании диска среди юношей. Второе место занял представитель Москвы, третье — Нижегородской области.
В ведомстве напомнили, что до этого представители Подмосковья в финале Спартакиады по фехтованию в Уфе завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года прошла 24 июня в Мытищах. Регион примет финалы по девяти видам спорта, они пройдут в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.