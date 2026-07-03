Подмосковный спортсмен завоевал две медали на чемпионате России по спортивному ориентированию

Подмосковный спортсмен Валерий Глухов (Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта) завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он одержал победу в дисциплине «велокросс-эстафета», а также стал серебряным призером в дисциплине «велокросс-классика». Участниками состязаний стали более 30 сильнейших спортсменов со всей России, их провели по программам «велокросс-классика» (гонка с раздельным стартом по заданному маршруту), «велокросс-эстафета» (командная дисциплина) и общий старт.

Чемпионат прошел с 25 по 28 июня в Нижнем Новгороде в рамках государственной программы «Спорт России».

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