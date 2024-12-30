Подмосковный врач рассказал, чем опасно переедание за новогодним столом

Главный внештатный невролог Подмосковья Максим Сутормин рассказал, почему переедание за новогодним столом опасно для здоровья и как этого избежать. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, переедание может повысить риск инсульта — особенно если съесть много блюд с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина. Употребление таких продуктов способствует развитию атеросклероза, что, в свою очередь, увеличивает риск инсульта.

Помимо этого, переедание влияет на когнитивные функции. К примеру, у людей с деменцией переедание может привести к тому, что болезнь будет быстрее прогрессировать. У людей с хроническими неврологическими заболеваниями переедание может стать причиной обострения симптомов.

Чтобы не переедать, следует внимательно прислушиваться к своему организму и распознавать сигналы голода и насыщения. В процессе приготовления блюд для новогоднего стола рекомендуется отдавать предпочтение здоровым вариантам — закускам из овощей, блюдам из нежирных сортов мяса. Между приемами алкоголя следует пить воду. Кроме того, важно помнить об активности — не сидеть за столом, а двигаться, танцевать, гулять, играть в подвижные игры.