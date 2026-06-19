Портал «Спорт Подмосковья» собрал почти 650 тыс. посещений

С начала 2026 года портал «Спорт Подмосковья» , где собрано все для занятий тренировками, посетили более 628 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Там пользователи могут найти более 500 спортивных объектов, выбрать ближайший и узнать все детали: точный адрес, режим работы, контакты и ссылку на официальный сайт. Кроме того, на портале есть информация о более чем 2,2 тыс. секций, а также более чем о 120 маршрутах для активного отдыха. В разделе «События» можно найти анонсы соревнований и спортивных мероприятий, в разделе «Адаптивный спорт» — секцию с фильтрами и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.