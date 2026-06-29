Представители Подмосковья завоевали награды на фестивале «Российская студенческая весна»

В фестивале приняли участие более 3,5 тыс. человек со всей страны. Экспертный совет оценил свыше 1 тыс. работ в 50 номинациях по 10 творческим направлениям.

Подмосковье представляли 30 студентов. В результате ребята получили 4 награды. Так, дуэт студентов Московского государственного института культуры Химок стал лауреатом 3 степени в номинации «Народный танец, малые формы» в танцевальном направлении. Элина Алмаева из этого же учреждения стала лауреатом 2 степени в номинации «Эстрадное пение» в вокальном направлении. Алиса Шибанова из Гжельского государственного университета получила специальный приз в категории «Современный танец». Студенты Государственного социально-гуманитарного университета завоевали специальный приз «За создание ярких образов» в театральном направлении.

«Российская студенческая весна — это главная творческая сцена для молодежи, и пробиться в финал уже означает серьезную заявку о себе. Наши ребята готовились основательно: от первых просмотров на региональном этапе до финальных прогонов с наставниками. Поздравляю всех с победой!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на Фестиваль театров малых городов России.