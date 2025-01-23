Прием заявлений для участия в ЕГЭ завершится 1 февраля в Московской области

В Министерстве образования Московской области напомнили жителям, что 1 февраля завершится прием заявлений для участия в ЕГЭ. Подать заявку можно на сайте госуслуг региона или в письменной форме.

После окончания периода приема заявлений изменения или заявки будут принимать только при наличии уважительной причины и не позднее чем за две недели до экзамена.

Обязательные для получения аттестата предметы — русский язык и математика. Остальные предметы выпускники будут сдавать по выбору в зависимости от требований вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы по строительству новых школ в 2024 году.