Прием заявлений для участия в ЕГЭ завершится 1 февраля в Московской области
Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ
Фото: [Министерство образования МО]
В Министерстве образования Московской области напомнили жителям, что 1 февраля завершится прием заявлений для участия в ЕГЭ. Подать заявку можно на сайте госуслуг региона или в письменной форме.
После окончания периода приема заявлений изменения или заявки будут принимать только при наличии уважительной причины и не позднее чем за две недели до экзамена.
Обязательные для получения аттестата предметы — русский язык и математика. Остальные предметы выпускники будут сдавать по выбору в зависимости от требований вуза.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы по строительству новых школ в 2024 году.