Губернатор Подмосковья: в этом году мы построили 35 новых школ на 34 тысячи мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года рассказал о строительстве и капремонте школ в регионе.

«В этом году мы построили 35 школ. Это более 34 тысяч новых учебных мест. (…) Стараемся вводить большие образовательные комплексы, где на одной территории располагаются и дошкольное отделение, и большие учебные заведения», - сообщил губернатор.

В следующем году будет открыто 14 школ в 13 округах. Самые большие расположены в Ленинском округе, Мытищах, Одинцово, Дзержинском, Зарайске и Ногинске.

«На этом мы новые школы начинаем притормаживать и делаем акцент на капитальном ремонт школ. Это президентская программа. Каждый капитальный ремонт школы нуждается в том, чтобы родители и дети понимали, когда начнется ремонт, где будет учиться ребенок, пока ремонт будет происходить, и когда он завершится», - подчеркнул Воробьев.

В этом году в регионе обновили 41 школу. Также построили 11 детских садов на 3 тысячи мест в 7 округах.