Производитель воздушно-пузырчатой пленки увеличит объем выпуска продукции в Подмосковье

Подмосковный производитель воздушно-пузырчатой пленки увеличит объем выпуска продукции в два раза. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так ГК «Гофромир» планирует запустить новую производственную линию в деревне Кривцово Солнечногорска. Это позволит увеличить объемы производства до 30 млн кв. м в год.

Новая линия шириной 150 см будет выпускать пленку с увеличенным размером пузырька — до 30 мм, а также многослойные комбинированные материалы на основе пленки, полиэтилена, фольги и бумаги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.