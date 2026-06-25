Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тушения пожара в Балашихе спасли пенсионерку с двумя кошками

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тушения пожара в жилом доме в Балашихе спасли 85-летнюю женщину из горящей квартиры на восьмом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в службу «112». Прибывшие на место огнеборцы установили, что в горящей квартире на восьмом этаже находится пожилая женщина. Специалисты провели разведку и обнаружили пострадавшую в углу задымленной комнаты. Женщина с признаками отравления угарным газом лежала на полу. Также в помещении были найдены две кошки. Все были спасены.

Всего в ходе тушения пожара из подъезда эвакуировали 12 человек. Возгорание на площади 8 кв. м было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в Подмосковье.