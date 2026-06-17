Раменский, Орехово-Зуевский и Коломна вошли в топ округов по количеству выставленных объектов на торги за неделю

В Подмосковье округа Раменский, Коломна и Орехово‐Зуевский вышли в лидеры по числу объектов, выставленных на земельно‐имущественные торги. Данные об этом представил Комитет по конкурентной политике Московской области.

С 8 по 11 июня 2026 года на торги было выставлено свыше сотни объектов: общий показатель достиг 113 лотов. При этом распределение активности по территориям оказалось неравномерным: наиболее масштабно процесс развернулся в Орехово‐Зуевском округе, где число предлагаемых лотов превысило 65 единиц. Следом идут Коломна с показателем свыше 45 лотов и Раменский округ, где на торги выставлено более 44 объектов.

Интерес представляет не только объем, но и характер выставляемого имущества. К примеру, в Коломне на торги попал земельный участок в селе Нижнее Хорошово — 10 соток, пригодных для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость лота установлена на уровне 535 640 рублей, что делает предложение доступным для значительной части заинтересованных граждан.

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