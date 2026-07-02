Реконструкция стадиона «Старт» в Реутове вышла на новый этап

Реконструкция стадиона «Старт» в Реутове на улице Новая вышла на новый этап, подрядчик приступил к устройству основания футбольного поля, одновременно ведутся отделочные работы в подтрибунном пространстве. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Семья». Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более 4 тыс. кв. м, а также создание плоскостных спортивных объектов.

Реконструкцию проводят более 90 рабочих и пять единиц техники, строительная готовность превысила 60%. В составе стадиона обустроят трибуны, в подтрибунных помещениях разместятся блок медицинских помещений, конференц-зал, тренажерные залы, пресс-центр. На стадионе установят современную систему освещения, а также обустроят ангар для хранения техники и инвентаря. На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, выполнят комплексное благоустройство с озеленением. Объект откроют в 2027 году.

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