Рузский регоператор за неделю вывез из округов Подмосковья более 220 тыс. кубометров мусора
Свыше 220 тыс. кубометров отходов вывез Рузский регоператор за неделю
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Рузский региональный оператор за неделю вывез из округов Подмосковья более 220 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем отходов вывезли из Одинцово, Красногорска, Истры, Наро-Фоминска и Рузы — 67 тыс. кубометров, 45 тыс. кубометров, 35,5 тыс. кубометров, 26 тыс. кубометров и 14,3 тыс. кубометров соответственно.
Также за неделю установили 36 новых контейнеров для сбора ТКО, раздельного сбора мусора и бункеров-накопителей. Заменили 268 емкостей, отремонтировали 7.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.