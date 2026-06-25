С начала года в Подмосковье устранили нарушения целевого землепользования на 536 участках
Более 1,8 тыс. нарушений целевого землепользования устранили в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье за два года устранили более 1,8 тыс. нарушений целевого землепользования, в том числе 536 — в 2026 году. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«По итогам работы земельного контроля за время действия проекта устранены нарушения на 1863 участках: на 1084 участках прекращена незаконная деятельность, а у 779 участков изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством», — рассказал глава ведомства Алексей Натаров.
К примеру в Щелково на участке земли, который предназначен для хранения и переработки продукции АПК, был открыт шиномонтаж. В результате собственник земли изменил вид разрешенного использования.
Все участки с нарушениями были включены в реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков». В общей сложности в нем зафиксировано более 4,6 тыс. участков.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.