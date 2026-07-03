Штрафы на ₽7 млн выписали управляющим организациям Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели ряд административных дел, которые были заведены на управляющие и ресурсоснабжающие организации региона.

Всего рассмотрели 61 дело в отношении компаний, работающих в 23 округах Подмосковья. Организации были привлечены к ответственности за нарушение правил содержания общего имущества в МКД, осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований, несоблюдение требований энергетической эффективности и т. д.

В результате по 55 делам вынесли решения. По трем делам объявили предупреждение. Шесть дел отложили для выяснения юридически значимых деталей. Общая сумма наложенных штрафов составила более ₽7 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность сотрудничества с ресурсоснабжающими организациями.