Губернатор Подмосковья открыл пленарную дискуссию в рамках форума «Эффективная РСО»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл пленарную дискуссию в рамках отраслевого форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области при поддержке Минстроя РФ.

«Подобная работа, мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять очень сложной, большой системой ЖКХ. Мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнерами, с которыми мы говорим на одном языке. Предприятия, работающие в сфере ЖКХ, делают важную работу, включая автоматизацию технологических процессов. Сегодня применяются другие изоляционные материалы, которые дают реальный эффект, экономят деньги. Хочу поблагодарить те РСО, что вносят лепту в обновление коммунальной инфраструктуры в регионе», — сказал губернатор.

В Подмосковье активно реализуются ИИ-проекты в сфере ЖКХ. В числе флагманских — «Цифровая котельная». В 2025 году совместно с Правительством РФ был запущен эксперимент по переводу документации РСО в электронный вид. Пилот охватил пять округов (Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово, Можайск) и 331 котельную. В 2026 году к системе подключат еще 200 организаций и 380 управляющих компаний. Опыт Подмосковья был признан успешным, и его масштабируют на всю страну.

Также Подмосковье первым в стране создало «Цифровой двойник» инженерной инфраструктуры. В единую базу были собраны данные о параметрах, техническом состоянии и режимах работы всех теплоисточников и сетей. С помощью ИИ система сама анализирует слабые места и подсказывает, где необходим ремонт.

Планируется использовать ИИ для обработки и проверки документов для строительства блочно-модульных котельных, согласования схем и подготовки расчетов.

В августе 2025 года в Подмосковье запустили Единый центр управления ЖКХ. На одной площадке были объединены три профильных министерства и все ключевые ресурсные организации. Система круглосуточно аккумулирует данные с датчиков, установленных на 3,5 тыс. котельных и тепловых пунктов, а также данные из информационных систем РСО, диспетчерских служб, муниципальных ЕДДС.

Кроме того, в регионе устанавливают датчики телеметрии и приборов учета на объектах водоснабжения и водоотведения. За год было установлено более 2 тыс. систем на ВЗУ и 125 — на водопроводных насосных станциях.

«На сегодняшний день системами диспетчеризации оснащено практически 100% объектов. Диспетчер в круглосуточном режиме видит и оценивает ситуацию на каждой станции», — сказал гендиректор АО «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд.

В 2025 году РСО перадали 350 единиц спецтехники. В этом году планируется закупить еще не менее 250 единиц. Также внедряется единый стандарт работы РСО на основе опыта «Мособлгаза». Он включает 10 показателей. На такой стандарт перешли все муниципальные РСО.

В рамках форума была представлена современная техника и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры. К примеру, штабной автомобиль службы МОС АВС — полноценный мобильный офис с автономным питанием и связью для работы на местах крупных ЧП. Еще один интересный экспонат — шкаф управления для КНС ливневых стоков и КНС очистных сооружений. Он создан на базе ПЛК-модуля и оснащен удобной панелью оператора с сенсорным управлением.

