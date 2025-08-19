Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья с начала года приняли около 230 тыс. ЭКГ

С начала текущего года на кардиопульт скорой медпомощи Подмосковья поступило около 230 тыс. ЭКГ, которые были расшифрованы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что в 23% случаев у пациентов обнаружили острую сердечную патологию, а в 4% выявили острый коронарный синдром. Этих пациентов доставили в региональные сосудистые центры.

Станция скорой помощи региона была оснащена электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ. Такая техника имеется у всех выездных бригад службы скорой медпомощи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как ведется работа по оснащению медучреждений региона новой техникой.