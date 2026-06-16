Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели заблудившуюся пенсионерку из леса в округе Егорьевск

В округе Егорьевск спасатели помогли 79‐летней женщине выбраться из леса недалеко от поселка Шувое. Инцидент произошел 15 июня. На помощь пенсионерке пришли сотрудники 217‐й и 218‐й пожарно‐спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас».

Тревожный сигнал поступил в службу «112» в 21:14. В экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что его родственница ушла на прогулку в лес и не может найти дорогу домой.

Как рассказал начальник ПСЧ‐218 Дмитрий Гусев, прибыв в район поиска, спасатели сразу связались с пенсионеркой по телефону и попросили ее оставаться на месте. Далее специалисты приступили к прочесыванию леса: они подавали звуковые сигналы и работали на отклик.

Операция осложнялась неблагоприятными условиями — поиски шли в темное время суток и под дождем, из‐за чего заняли более 2 часов. В итоге спасатели нашли замерзшую женщину, вывели ее из леса и доставили домой. К счастью, медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

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