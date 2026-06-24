Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасности при использовании бытовой химии

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности при использовании бытовой химии. Как отметил первый заместитель начальника ведомства Анатолий Плевако, несоблюдение таких правил может стать причиной отравления, ожога или возгорания.

Жителей призвали всегда проверять целостность упаковки, срок годности и наличие инструкции на русском языке. Важно знать, для каких поверхностей предназначен продукт и можно ли его использовать в закрытых помещениях.

Также следует обращать внимание на специальную маркировку и предупреждающие надписи, например, «Яд», «Огнеопасно», «Беречь от попадания в глаза».

Не рекомендуется смешивать разные составы, в особенности хлор и аммиак, так как это приводит к выделению ядовитых паров. Кроме того, опасно распылять аэрозоли у открытого огня и раскаленных поверхностей.

«Специалисты рекомендуют работать только в хорошо проветриваемом помещении, для этого нужно открывать окно или включать вытяжку, чтобы не вдыхать вредные испарения. Кроме того, нужно надевать перчатки и респиратор или маску, а если вы носите контактные линзы, их лучше заменить на очки. После уборки обязательно стоит проветрить комнату и тщательно вымыть руки с мылом», — подчеркнул Плевако.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.