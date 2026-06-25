Спасатели Подмосковья обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Клину
В Клину обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Клину. Снаряд был найден в деревне Кузнецово.
Так, местные жители во время хозяйственных работ на земельном участке обнаружили боеприпас и вызвали на место взрывотехников. Те установили, что найден 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Специалисты поместили боеприпас в контейнер и транспортировали его на полигон. Там он был обезврежен согласно инструкции.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую.